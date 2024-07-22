Закликав приєднати Херсонщину до Росії: СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП) Шкілю
СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) в тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині Геннадію Шкілю, який закликав разом із Сальдо приєднати регіон до складу РФ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначено, що з початку повномасштабної війни клірик публічно підтримав російську агресію та захоплення частини українських територій.
У липні 2022 року Шкіль та гауляйтер Сальдо взяли участь у "форумі", який окупанти проводили в тоді захопленому Херсонському державному університеті. Там фігурант виступив із промовою, закликавши приєднати Херсонщину до Росії.
Також клірик дав інтервʼю російському ТРК "Таврія", у якому підтримав псевдореферендум ворога у Херсонській області.
Акцентується, що експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність Шкіля.
"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.
Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути клірика до відповідальності, оскільки він переховується на лівобережжі Херсонщини.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 9 травня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який підтримував приєднання Херсонщини до складу РФ.
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