Закликав приєднати Херсонщину до Росії: СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП) Шкілю

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначено, що з початку повномасштабної війни клірик публічно підтримав російську агресію та захоплення частини українських територій.

У липні 2022 року Шкіль та гауляйтер Сальдо взяли участь у "форумі", який окупанти проводили в тоді захопленому Херсонському державному університеті. Там фігурант виступив із промовою, закликавши приєднати Херсонщину до Росії.

Також клірик дав інтервʼю російському ТРК "Таврія", у якому підтримав псевдореферендум ворога у Херсонській області.

Акцентується, що експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність Шкіля.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути клірика до відповідальності, оскільки він переховується на лівобережжі Херсонщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.