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Закликав приєднати Херсонщину до Росії: СБУ оголосила підозру клірику УПЦ (МП) Шкілю

22 липня, 2024 понедiлок
16:34
Кримінал

СБУ повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) в тимчасово окупованій Голій Пристані на Херсонщині Геннадію Шкілю, який закликав разом із Сальдо приєднати регіон до складу РФ

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначено, що з початку повномасштабної війни клірик публічно підтримав російську агресію та захоплення частини українських територій.

У липні 2022 року Шкіль та гауляйтер Сальдо взяли участь у "форумі", який окупанти проводили в тоді захопленому Херсонському державному університеті. Там фігурант виступив із промовою, закликавши приєднати Херсонщину до Росії.

Також клірик дав інтервʼю російському ТРК "Таврія", у якому підтримав псевдореферендум ворога у Херсонській області.

Акцентується, що експертиза підтвердила інформаційно-підривну діяльність Шкіля.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Геннадію Шкілю про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)", - резюмують у СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути клірика до відповідальності, оскільки він переховується на лівобережжі Херсонщини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 9 травня Служба безпеки України заочно повідомила про підозру клірику УПЦ МП Назару Шкілю, який підтримував приєднання Херсонщини до складу РФ.

Теги:
Україна
Росія
УПЦ МП
СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
колаборанти
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