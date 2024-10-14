Вирок за колабораціонізм отримав екслісничий, який під час окупації Балаклії співпрацював з РФ
Ленінський районний суд Харкова засудив до 6 років та 6 місяців позбавлення волі колишнього лісничого з міста Балаклія, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками
Про це повідомляє ДБР і Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з росіянами. Його призначили керувати місцевим лісгоспом "Ізюмського лісового господарства", який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Чоловік допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.
Крім цього, маючи повноваження "очільника" місцевого лісгоспу, колаборант закликав своїх колег працювати на нього та на нову "владу".
"Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться у повідомленні.
Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,6 року. Також у чоловіка конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.
- Служба безпеки повідомила про підозру двом ймовірним агентам, які встановлювали приховані відеокамери біля військових та енергетичних об'єктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе