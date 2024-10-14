Вирок за колабораціонізм отримав екслісничий, який під час окупації Балаклії співпрацював з РФ

Про це повідомляє ДБР і Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, після окупації Балаклії чоловік пішов на співпрацю з росіянами. Його призначили керувати місцевим лісгоспом "Ізюмського лісового господарства", який увійшов до складу окупаційної адміністрації. Чоловік допомагав організовувати рубку дерев, яку потім передавали на потреби загарбників.

Крім цього, маючи повноваження "очільника" місцевого лісгоспу, колаборант закликав своїх колег працювати на нього та на нову "владу".

"Після звільнення Балаклії він переховувався, проте ДБР встановило його місцеперебування і затримало", - йдеться у повідомленні.

Рішенням суду його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та ув’язнено на 6,6 року. Також у чоловіка конфісковано майно, його позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.