Встановлювали відеокамери біля військових та енергооб'єктів: СБУ затримала ймовірних агентів РФ
Служба безпеки повідомила про підозру двом ймовірним агентам, які встановлювали приховані відеокамери біля військових та енергетичних об'єктів
Про це повідомляє СБУ.
Так, правоохоронці затримали двох чоловіків, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях.
Підозрювані встановлювали приховані відеокамери поблизу військових аеродромів ЗСУ, теплових електростанцій та енергогенеруючих підприємств. Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.
Зазначається, що чоловіки були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків у Телеграм-каналах.
Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру чоловікам за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки повідомила про підозру бійцю Збройних Сил України, який допомагав росіянам завдати вогневого ураження по військових об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
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