СБУ затримала військового ЗСУ, якого підозрюють у коригуванні вогню по своєму підрозділу
Служба безпеки повідомила про підозру бійцю Збройних Сил України, який допомагав росіянам завдати вогневого ураження по військових об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через telegram-канали, де він шукав швидкий заробіток.
Спершу він виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Як установило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
"Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню", - повідомили правоохоронці.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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