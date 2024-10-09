Завербований через сайт знайомств: СБУ затримала чоловіка підозрюваного в коригуванні атак РФ

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, фігурант розвідував локації Сил оборони та коригував ворожі повітряні атаки на Донеччині та в Сумах. Зокрема, його цікавили координати українських військ на Покровському напрямку.

"ФСБ завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств. На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби й запропонувала познайомитися "поближче"", - йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що дівчина згодом відправила фігуранта обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони та звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

За словами правоохоронців, ФСБ згодом відправила підозрюваного на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з РФ. Для цього чоловік орендував квартиру в обласному центрі та обладнав там спостережний пункт.

На підвіконні оселі фігурант встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для ФСБ онлайн-трансляцію повітряних атак на Суми, кажуть у СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Фігурант наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.