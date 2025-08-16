Військовий за гроші вивозив мобілізованих із навчального центру на Чернігівщині: причетних викрито

Про це повідомили на сторінці оперативного командування "Північ" у facebook.

"Військовою контррозвідкою Служби безпеки України за сприяння військового командування однієї з військових частин на Чернігівщині припинено незаконну схему надання неправомірної вигоди військовим службовим особам за сприяння у здійсненні самовільного залишення частини та дезертирства мобілізованими військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

У межах розслідування викрито схему, організовану військовослужбовцем одного з правоохоронних органів спецпризначення, який за гроші домовлявся з військовими про вивезення мобілізованих з військових обʼєктів і власним авто доправляв їх до місця проживання, минаючи блокпости.

Зазначається, що військова контррозвідка викрила та затримала на гарячому правоохоронця і курсанта, які намагалися втілити незаконну схему.

Слідчі ДБР оголосили підозру військовослужбовцю в наданні хабаря та пособництво у вчиненні дезертирства (ч. 1 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 ККУ), а курсанту - у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 ККУ). Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.