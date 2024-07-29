Воювали проти Сил оборони на сході: СБУ повідомила про підозру в держзраді 5 полоненим
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу та повідомили про підозру 5 полоненим, які воювали проти Сил оборони на сході України
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Перебуваючи у складі окупаційних угруповань РФ, зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боїв на Донеччині на початку липня цього року.
Один із затриманих – стрілець з 4-ї окремої мотострілецької бригади військ РФ. Весь його взвод був знищений у ході боїв за Часів Яр.
Після боєзіткнення зрадник два тижні переховувався у навколишніх лісосмугах, де згодом був затриманий українськими оборонцями.
Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованого селища Верхньогарасимівка на Луганщині, який 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до загарбників.
Ще один полонений – колишній мешканець Одещини. Напередодні повномасштабної війни чоловік виїхав до Росії, а після її початку прибув до військкомату у Московській області та уклав контракт з міноборони РФ.
Після нетривалої підготовки на полігонах його направили штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському напрямку. Там його взяли у полон поблизу Верхньокамʼянського.
Інший фігурант – житель тимчасово захопленої частини території Донеччини. Перебуваючи у складі окупаційного підрозділу "Шторм-Z", він брав участь у м’ясних штурмах Красногорівки.
Ще двоє – вихідці з Луганської області. Один із них на початку повномасштабної війни виїхав до Магадана, де згодом "мобілізувався" до 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Під час боїв у районі Вугледара потрапив у полон.
Наразі всім затриманим слідчі Служби безпеки повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада);
- ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 липня Служба безпеки оголосила підозру у держзраді одеситу, який збирав координати для нової серії ракетно-дронових ударів по місту і відстежував місця розташування позицій ЗСУ.
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