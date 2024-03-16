Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"
Гомельський обласний суд у закритому режимі засудив громадянку України Наталію Захаренко до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві
Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
На додаток, як зазначають у виданні, суд постановив конфіскувати у Наталі мікроавтобус.
Разом з українкою судили її подругу, білоруску з Мозиря Ларису Крупу. Її оштрафували на 4 тисячі білоруських рублів за "неповідомлення про злочин".
Судовий процес над Наталією Захарченко та її подругою розпочався 15 лютого в Гомельському обласному суді. Оскільки суд проходив у закритому режимі, обставини висунутих звинувачень невідомі, так само як і деталі процесу.
За даними слідства, Наталія Захарченко регулярно їздила з Чернігова до Мозиря через Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона займалась перевезенням речей, людей і домашніх тварин. У зв'язку з тим, що кордон з Білоруссю був закритий, її послугами охоче користувалися білоруси та українці.
Востаннє Наталія виїхала до Білорусі на початку липня 2023 року і зникла безвісти. Пізніше з'ясувалося, що вона була затримана і перебувала в СІЗО.
- 14 березня повідомлялось, що суд у Москві призначив 20 років позбавлення волі сержанту Станіславу Йонкіну, який влаштував пожежу в кафе в Костромі, внаслідок якої загинули 13 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе