Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На додаток, як зазначають у виданні, суд постановив конфіскувати у Наталі мікроавтобус.

Разом з українкою судили її подругу, білоруску з Мозиря Ларису Крупу. Її оштрафували на 4 тисячі білоруських рублів за "неповідомлення про злочин".

Судовий процес над Наталією Захарченко та її подругою розпочався 15 лютого в Гомельському обласному суді. Оскільки суд проходив у закритому режимі, обставини висунутих звинувачень невідомі, так само як і деталі процесу.

За даними слідства, Наталія Захарченко регулярно їздила з Чернігова до Мозиря через Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона займалась перевезенням речей, людей і домашніх тварин. У зв'язку з тим, що кордон з Білоруссю був закритий, її послугами охоче користувалися білоруси та українці.

Востаннє Наталія виїхала до Білорусі на початку липня 2023 року і зникла безвісти. Пізніше з'ясувалося, що вона була затримана і перебувала в СІЗО.