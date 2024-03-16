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Головна Кримінал Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"

Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"

16 березня, 2024 субота
15:26
Кримінал білорусь та Україна

Гомельський обласний суд у закритому режимі засудив громадянку України Наталію Захаренко до 9 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

На додаток, як зазначають у виданні, суд постановив конфіскувати у Наталі мікроавтобус.

Разом з українкою судили її подругу, білоруску з Мозиря Ларису Крупу. Її оштрафували на 4 тисячі білоруських рублів за "неповідомлення про злочин".

Судовий процес над Наталією Захарченко та її подругою розпочався 15 лютого в Гомельському обласному суді. Оскільки суд проходив у закритому режимі, обставини висунутих звинувачень невідомі, так само як і деталі процесу.

За даними слідства, Наталія Захарченко регулярно їздила з Чернігова до Мозиря через Польщу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона займалась перевезенням речей, людей і домашніх тварин. У зв'язку з тим, що кордон з Білоруссю був закритий, її послугами охоче користувалися білоруси та українці.

Востаннє Наталія виїхала до Білорусі на початку липня 2023 року і зникла безвісти. Пізніше з'ясувалося, що вона була затримана і перебувала в СІЗО.

  • 14 березня повідомлялось, що суд у Москві призначив 20 років позбавлення волі сержанту Станіславу Йонкіну, який влаштував пожежу в кафе в Костромі, внаслідок якої загинули 13 людей.
Теги:
Україна
Білорусь
Чернігів
Війна з Росією
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