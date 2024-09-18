За ексочільника Дніпропетровської ОВА Резніченка внесли 30 млн грн застави

Про це повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі hromadske.

У виданні додали, що наразі в прокуратурі вирішують питання щодо оскарження рішення.

Зазначимо, що в понеділок, 16 вересня, Вищий антикорупційний суд обрав Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.

Що передувало

Раніше НАБУ разом із САП викрили корупційну схему, в результаті чого Валентин Резніченко та ще чотири фігуранти 12 вересня отримали підозру.

Як встановило слідство, у 2022 році підозрювані замінили в документах відомості про потребу в проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їхнього експлуатаційного обслуговування. Така заміна видів робіт мала забезпечити першочергове надання фінансування.

Крім того, слідство з'ясувало, що фігуранти безпідставно збільшили витрати на обслуговування до 1,5 млрд грн. Пізніше саме на цю суму були укладені договори на виконання відповідних робіт із компанією, пов’язаною з Резніченком.

Висновки експертиз підтвердили, що компанія-підрядник завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.