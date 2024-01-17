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Ексклюзив

За спецоперацією стоїть впливова в державі людина: заступниця головного редактора Bihus.Info про прослуховування співробітників 

17 січня, 2024 середа
19:51
Кримінал Денис Бігус

Аліса Юрченко, заступниця головного редактора Bihus.Info припустила, хто може стояти за спецоперацією з прослуховування співробітників проєкту

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Це спецоперація нереальних масштабів. Очевидно, цього хотілося комусь дуже впливовому у цій країні", - повідомила Юрченко.

За її словами, до незаконного прослуховування та відеозйомки співробітників проєкту Bihus.Info було залучено десятки людей.

"Під час спецоперації, в день нашого тренінгу, під час неофіційної частини ввечері, там було дуже багато співробітників спецслужб. Щоб відзняти це відео, вони бронювали та орендували приміщення на декілька днів. Тому, що вони не могли одразу забрати всю техніку з номерів, де ми перебували, через бронь в інших людей, які просто орендували ці номери", - зазначила вона.

Редакція журналістів-розслідувачів, безумовно, звикла до підозрілого спостереження за своєю професійною діяльністю, за часів головування різних президентів. Команда почала помічати чергову хвилю спостереження після того, як наприкінці 2022 року повернулися до розслідування антикорупційних кейсів, каже Юрченко.

"Певний час, після початку повномасштабного вторгнення, ми були зайняті розслідуванням та ідентифікацією росіян, які повернулися в Україну, перебували в Київській області та на інших територіях. Власне, коли ми знову повернулися до антикорупційних розслідуванням, у нас почалися активні дії з намаганням потрапити в наш офіс вночі, чи принаймні у під'їзд", - додала вона.

Юрченко зазначила, що масштаби прослуховувань і спостережень, зараз стали зрозумілими для команди.

"Ми розуміємо, що слухають не лише журналістів, які безпосередньо відповідають за зміст. Слухають навіть, так би мовити, технічний персонал. Ймовірно, йдеться не лише про операторів. Тому, що заздалегідь дізналися навіть про місце нашої зустрічі й встановили в усіх номерах, де ми перебували,  відеокамери", - зазначила заступниця головного редактора Bihus.Info.

  • 16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали. 
  • Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.
  • Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.
  • 17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа.
  • СБУ відкрила провадження за фактом прослуховування співробітників Bihus.Info.
Україна
журналісти
СБУ
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