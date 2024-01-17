За спецоперацією стоїть впливова в державі людина: заступниця головного редактора Bihus.Info про прослуховування співробітників 

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Це спецоперація нереальних масштабів. Очевидно, цього хотілося комусь дуже впливовому у цій країні", - повідомила Юрченко.

За її словами, до незаконного прослуховування та відеозйомки співробітників проєкту Bihus.Info було залучено десятки людей.

"Під час спецоперації, в день нашого тренінгу, під час неофіційної частини ввечері, там було дуже багато співробітників спецслужб. Щоб відзняти це відео, вони бронювали та орендували приміщення на декілька днів. Тому, що вони не могли одразу забрати всю техніку з номерів, де ми перебували, через бронь в інших людей, які просто орендували ці номери", - зазначила вона.

Редакція журналістів-розслідувачів, безумовно, звикла до підозрілого спостереження за своєю професійною діяльністю, за часів головування різних президентів. Команда почала помічати чергову хвилю спостереження після того, як наприкінці 2022 року повернулися до розслідування антикорупційних кейсів, каже Юрченко.

"Певний час, після початку повномасштабного вторгнення, ми були зайняті розслідуванням та ідентифікацією росіян, які повернулися в Україну, перебували в Київській області та на інших територіях. Власне, коли ми знову повернулися до антикорупційних розслідуванням, у нас почалися активні дії з намаганням потрапити в наш офіс вночі, чи принаймні у під'їзд", - додала вона.

Юрченко зазначила, що масштаби прослуховувань і спостережень, зараз стали зрозумілими для команди.

"Ми розуміємо, що слухають не лише журналістів, які безпосередньо відповідають за зміст. Слухають навіть, так би мовити, технічний персонал. Ймовірно, йдеться не лише про операторів. Тому, що заздалегідь дізналися навіть про місце нашої зустрічі й встановили в усіх номерах, де ми перебували, відеокамери", - зазначила заступниця головного редактора Bihus.Info.