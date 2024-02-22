Задушив, коли отримав дані пенсійної картки: у Києві до 14 років засудили чоловіка, який вбив 83-річну жінку

Про це інформує Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що раніше судимий 30-річний уродженець Херсонщини вбив жінку з корисливих мотивів.

"Обвинувачений, який ніде не працював та не мав постійного місця проживання, був знайомий із жертвою, декілька разів допомагав жінці в побутових справах. У листопаді 2022 року чоловік прийшов до жінки, яка мешкала сама, допомогти підключити їй смс-банкінг", - йдеться у повідомленні.

Після того, як жінка надала свій телефон та пенсійну банківську карту, чоловік на пав на неї, повалив на ліжко та задушив. Він також забрав телефон, телевізор, інші особисті речі пенсіонерки. Обвинувачуваного затримали на наступний день і вилучили у нього сережку, картку киянина, ключі від квартири та мобільний телефон вбитої.

Святошинський райсуд засудив чоловіка до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.