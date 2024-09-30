Залучав підлеглих до ремонту власної нерухомості: ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за зловживання службовим становищем

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з лютого до липня 2023 року обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, незаконно залучав трьох своїх підлеглих до виконання ремонтних робіт.

Зазначається, що ремонт відбувався на об’єктах нерухомості, що належали чоловікові та членам його родини.

В ОГП додають, що обвинувачений із використанням свого службового становища безпідставно виплатив цим військовослужбовцям додаткову винагороду на суму майже 270 тисяч грн і таким чином завдав збитків державі.

Наразі фігуранту інкриміновано зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні військовослужбовця від виконання обов’язків військової служби шляхом обману.

Крім того, ексначальник фігурує в іншому судовому провадженні. Він обвинувачується в перевищенні службових повноважень.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.