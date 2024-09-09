Очільнику Бучанського ТЦК оголосили нову підозру в організації схем для ухилення від мобілізації

Про це повідомила Служба безпеки України.

Фігуранта затримали у серпні 2024 року за підозрою в організації схем для ухилянтів.

За матеріалами справи, керівник Бучанського РТЦК та СП і два його спільники пропонували військовозобовʼязаним уникнути мобілізації шляхом отримання фіктивних довідок ВЛК про "погане здоровʼя".

"Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК", - йдеться в повідомленні.

Після затримання підозрюваного суд відпустив його під заставу в 1 млн грн. Однак після внесення цієї суми СБУ повідомила про нову підозру посадовцю, через що він не зміг вийти на волю.

"Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення)", - написала Служба безпеки.

Тепер фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави - 18 млн грн.

Наразі триває розслідування, очільнику Бучанського ТЦК загрожує до 10 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.