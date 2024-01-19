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Затримання бізнесмена Мазепи - політична справа, а не правова, - нардеп Ар'єв

19 січня, 2024 п'ятниця
17:15
Кримінал Ігор Мазепа

Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи - політична справа, а не правова. Україна рухається у напрямку, протилежному тому, який декларують президент і його команда

Таку думку висловив народний депутат України Володимир Ар'єв у етері телеканалу "Еспресо".

"Такі прецеденти, як із бізнесменом Мазепою, будуть впливати на інвестиційну привабливість України, бо сама справа стосується 2013 року. Строки давності по цій справі спливли", - повідомив він.

За словами Ар'єва, Мазепа був одним з бізнесменів, які почали виступати проти корупції. Саме сьогодні в Bloomberg вийшла стаття, де зазначено, що заарештований інвестиційний банкір заявляв про корупцію в Україні. 

"Це є повним дисонансом до того, що говорив Зеленський на форумі в Давосі. Тобто, на словах наша влада веде Україну в ЄС, захищає бізнес та демократію, а на ділі відбуваються абсолютно протилежні речі. Це лише один з прикладів, що свідчить про становлення автократії в Україні. Отримавши абсолютну безкарність у воєнний час, влада діє не для захисту України, а для того, щоб зводити рахунки з бізнесом, журналістами, мерами та парламентарями, які їй не підкоряються", - зазначив Ар'єв.

На справу бізнесмена Мазепи потрібно дивитися не лише з точки зору інвестиційної привабливості. Також потрібно зважати на те, що подібні речі перекривають нам шлях до ЄС і НАТО, вважає нардеп.

"Влада діє проти тих, хто насмілюється виступати проти корупції, особливо силових органів, податкових, митниці. Йдеться про корупцію, яка веде до найвищих щаблів влади. Вочевидь, це відбувається, щоб залякати бізнес-середовище і показати, що з ними буде. Це так звана демонстрація. Саме тому недарма обрали того, хто вже виступав проти корупційних дій", - зазначив він.

Ар'єв зауважив, що застава, запрошена прокуратурою, перевищує збитки у 100 разів.

"Те, що пред'явлені збитки у 100 разів менші ніж застава, це очевидно буде для всіх, в тому числі і для наших західних партнерів, від яких ми сьогодні фінансово залежні. Відбувається розправа, це більше політична справа, а не правова", - резюмував він.

  • У четвер, 18 січня, в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.
  • ДБР заявило, що бізнесмен Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС.
Економіка
Україна
політика
бізнес
корупція в Україні
ДБР
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