Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Викладач запорізького вищого професійного училища на власній дачі, що знаходиться у садовому товаристві поблизу південного фронту, облаштував "спостережний пункт" з метою збирання розвідувальної інформації про Сили оборони. Зловмисник прагнув зафіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ, для чого використовував бінокль та іншу оптику.

Фото: СБУ

Водночас чоловік об’їжджав прилеглу місцевість на велосипеді та фіксував переміщення військової техніки українців.

Відповідно до слідства, ворожий інформатор комунікував з росіянами через "зв’язковго" - блогера прокремлівського телеграм-каналу, який працював на ФСБ і перебував у тимчасово окупованій частині регіону.

Блогер після того, як побачив антиукраїнські коментарі зловмисника в популярному месенджері, дистанційно залучив викладача до співпраці.

Зазначено, що СБУ затримала чоловіка під час його розвідувальної "вилазки" у липні 2023 року.

Фото: СБУ

20 березня СБУ затримала агента ФСБ, комунальника з Чернігівщини, який для збору розвідувальної інформації про Сили оборони об’їжджав на велосипеді місцевість у прикордонних районах та фотографував локації українських захисників.

"На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ 9 років тюрми", - резюмують у СБУ.