Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років
Викладач запорізького вишу отримав 9 років позбавлення волі: він розвідував позиції Сил оборони для ФСБ, облаштувавши для цього "спостережний пункт" на власній дачі
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Викладач запорізького вищого професійного училища на власній дачі, що знаходиться у садовому товаристві поблизу південного фронту, облаштував "спостережний пункт" з метою збирання розвідувальної інформації про Сили оборони. Зловмисник прагнув зафіксувати місця дислокації підрозділів ЗСУ, для чого використовував бінокль та іншу оптику.
Фото: СБУ
Водночас чоловік об’їжджав прилеглу місцевість на велосипеді та фіксував переміщення військової техніки українців.
Відповідно до слідства, ворожий інформатор комунікував з росіянами через "зв’язковго" - блогера прокремлівського телеграм-каналу, який працював на ФСБ і перебував у тимчасово окупованій частині регіону.
Блогер після того, як побачив антиукраїнські коментарі зловмисника в популярному месенджері, дистанційно залучив викладача до співпраці.
Зазначено, що СБУ затримала чоловіка під час його розвідувальної "вилазки" у липні 2023 року.
Фото: СБУ"На підставі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ 9 років тюрми", - резюмують у СБУ.
- 20 березня СБУ затримала агента ФСБ, комунальника з Чернігівщини, який для збору розвідувальної інформації про Сили оборони об’їжджав на велосипеді місцевість у прикордонних районах та фотографував локації українських захисників.
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