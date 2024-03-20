Велосипедист-навідник: СБУ затримала комунальника з Чернігівщини, завербованого ФСБ
Служба безпеки України затримала агента ФСБ, комунальника з Чернігівщини, який для збору розвідувальної інформації про Сили оборони об’їжджав на велосипеді місцевість у прикордонних районах та фотографував локації українських захисників
Про це повідомляє СБУ.
Було затримано комунальника з Чернігівщини, якого завербував співробітник прикордонної служби ФСБ Росії Брянської області. Ворог помітив його в кінці минулого року завдяки антиукраїнським дописам фігуранта в прокремлівських телеграм-каналах. Потім чоловіка залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України.
Затриманий відслідковував локації укріплених районів та опорних блокпостів українських Сил оборони на Чернігівщині, завдяки яким забезпечена оборона північних рубежів. Водночас фігурант прагнув виявити орієнтовне місцезнаходження зенітно-ракетних комплексів української ППО.
"Для збору розвідданих фігурант об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості", - розповіли в СБУ.
У повідомленні наголошують, що співробітники Служби безпеки вчасно затримали чоловіка й запобігли передачі розвідінформації росіянам.
У помешканні фігуранта були проведені обшуки, у результаті яких у нього вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази його злочинної діяльності.
Фото: СБУ
Фото: СБУ"Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у СБУ.
Зараз фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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