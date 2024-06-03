Здав у ломбард генератор від благодійників: у Києві експосадовця РДА засудили до 5 років тюрми
У Києві колишній директор Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровської РДА, що здав до ломбарду генератор, подарований благодійниками, отримав п'ять років в’язниці
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.
Зазначається, що суд визнав колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району Києва винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
За даними слідства, у період 2022 - 2023 років, під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них дев’ять генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва.
Натомість директор Центру розподілив 8 генераторів на потреби закладу, а один - вартістю понад 33 тис. грн - залишив собі і згодом здав до ломбарду.
У суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався. Таким чином експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.
- Також нещодавно правоохоронці у Тернопільській області викрили підприємця, який заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю дизельного генератора для медичного закладу райцентру.
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