Здав у ломбард генератор від благодійників: у Києві експосадовця РДА засудили до 5 років тюрми

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що суд визнав колишнього в.о. директора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району Києва винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

За даними слідства, у період 2022 - 2023 років, під час блекаутів через російські обстріли, міжнародні партнери надали Дніпровській РДА генератори як гуманітарну допомогу. З них дев’ять генераторів були передані Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району м. Києва.

Натомість директор Центру розподілив 8 генераторів на потреби закладу, а один - вартістю понад 33 тис. грн - залишив собі і згодом здав до ломбарду.

У суді обвинувачений стверджував, що генератором заволодів не як службова особа, а просто вкрав його, оскільки мав ключі від приміщення, де він зберігався. Таким чином експосадовець намагався уникнути можливого покарання за корупційний злочин, оскільки за крадіжку можна отримати покарання, не пов’язане з реальним позбавленням волі.