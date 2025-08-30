Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений

Про це він сказав у зверненні.

За його словами, до роботи залучені міністерство внутрішніх справ, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Глава держави наголосив, що правоохоронці інформують його про перебіг справи на регулярній основі.

"Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", – зазначив він.

Окремо Зеленський повідомив, що мав розмову з керівником СБУ Василем Малюком. Він доручив службі невідкладно надавати суспільству перевірену інформацію про хід слідства.

Президент висловив співчуття рідним, близьким та друзям загиблого: "Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!".