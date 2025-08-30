Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія було ретельно підготовлено
Про це він сказав у зверненні.
За його словами, до роботи залучені міністерство внутрішніх справ, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.
Глава держави наголосив, що правоохоронці інформують його про перебіг справи на регулярній основі.
Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові
"Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", – зазначив він.
Читайте також: "Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
Окремо Зеленський повідомив, що мав розмову з керівником СБУ Василем Малюком. Він доручив службі невідкладно надавати суспільству перевірену інформацію про хід слідства.
Президент висловив співчуття рідним, близьким та друзям загиблого: "Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!".
- У суботу, 30 серпня, у Львові сталося вбивство колишнього спікера парламенту вбивство Андрія Парубія. За даними правоохоронців, його застрелила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Правоохоронці встановлюють обставини.
- У мережі поширили відео із камер спостереження, на якому зафіксовано момент вбивства ексголови Верховної Ради та нардепа Андрія Парубія на вулиці Єфремова у Львові 30 серпня.
- Біла Церква
