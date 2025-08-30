"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія

У суботу, 30 серпня, у Львові сталося вбивство колишнього спікера парламенту вбивство Андрія Парубія. За даними правоохоронців, його застрелила людина, одягнена як кур'єр служби доставки.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко

"Вічна памʼять, Андрію Володимировичу. Ви завжди залишалися патріотом України і зробили великий внесок у становлення нашої держави. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Це глибока втрата для країни. Маємо якнайшвидше зʼясувати обставини загибелі та покарати усіх винних", - написала прем'єр.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

"Сьогодні у Львові трагічно загинув наш колега, народний депутат України кількох скликань, Голова Верховної Ради VIII скликання Андрій Парубій. Він був убитий пострілами з пістолета.

Андрій Парубій — з юності присвятив життя боротьбі за незалежність України. Він був одним із активних учасників національно-демократичного руху наприкінці 80-х, комендантом Самооборони Майдану під час Революції Гідності, послідовним захисником української державності. Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття рідним і близьким Андрія.Вічна пам’ять", - зазначив Стефанчук.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

"Сьогодні Україна втратила Андрія Парубія. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Володимировича. Усі необхідні сили вже працюють на місці події. Зараз головне - дати правоохоронцям час, щоб з’ясувати всі обставини та знайти стрільця", - висловився очільник МВС.

Нардеп Микола Княжицький

"Убивство Андрія Парубія - постріл у кожного українця. Вічна пам'ять. Наш обов'язок покарати убивць. Всіх", - відреагував нардеп.

Нардепка Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що партія шокована вбивством Андрія Парубія у Львові. Вона наголосила, що Парубій був одним із державотворців сучасної України, учасником Майданів і творцем Нацгвардії та Сил оборони. Геращенко підкреслила його принциповість і відданість Верховній Раді, а також заявила, що вбивство може бути пов’язане з його проукраїнською позицією. "ЄС" вимагає негайного і прозорого розслідування трагедії, адже, за словами Геращенко, Москва завжди ненавиділа Парубія як символ української державності.

Мер Києва Віталій Кличко

"Шокуюче й зухвале вбивство політичного діяча у Львові. Серед дня, в місті, великою кількістю пострілів убили екс-спікера Верховної Ради, чинного народного депутата від ЄС Андрія Парубія. Всі правоохоронні органи мають довести суспільству, що здатні ефективно працювати. Оперативно встановити особи вбивці та замовників, розслідувати всі обставини та мотиви цього жахливого розстрілу. Українське суспільство має бути обʼєднаним як ніколи, бо ворог намагається знищити нас ззовні і підірвати ситуацію всередині країни", - написав очільник столиці.

Громадський діяч Сергій Стерненко

"росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він.