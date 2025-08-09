Зґвалтували 14-річного підлітка й зняли це на відео: на Харківщині затримали двох молодиків

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, потерпілий нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Він час від часу підробляв у 20-річного чоловіка — одного з підозрюваних. Після того як підліток випадково розбив дзеркало між ними виник конфлікт: старший чоловік разом зі своїм 15-річним знайомим почали систематично принижувати підлітка.

У липні 2025 року, як стверджують правоохоронці, підозрювані наздогнали хлопця на вулиці, завели в покинутий будинок і наказали вибрати між побиттям і вчиненням сексуальних дій.

Юнак змушений був підкоритися. Старший із фігурантів застосував силу, а інший знімав те, що відбувається, на мобільний телефон. Пізніше відеозапис був поширений в одній із соцмереж.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили про підозру зловмисникам, які зґвалтували неповнолітнього.

Дії 15-річного підозрюваного були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

20-річному зловмиснику інкримінували кілька статей: ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.

Обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.