Зґвалтували 14-річного підлітка й зняли це на відео: на Харківщині затримали двох молодиків
У Харківській області затримали двох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка та поширенні відеозапису злочину
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, потерпілий нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Він час від часу підробляв у 20-річного чоловіка — одного з підозрюваних. Після того як підліток випадково розбив дзеркало між ними виник конфлікт: старший чоловік разом зі своїм 15-річним знайомим почали систематично принижувати підлітка.
У липні 2025 року, як стверджують правоохоронці, підозрювані наздогнали хлопця на вулиці, завели в покинутий будинок і наказали вибрати між побиттям і вчиненням сексуальних дій.
Юнак змушений був підкоритися. Старший із фігурантів застосував силу, а інший знімав те, що відбувається, на мобільний телефон. Пізніше відеозапис був поширений в одній із соцмереж.
Слідчі Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомили про підозру зловмисникам, які зґвалтували неповнолітнього.
Дії 15-річного підозрюваного були кваліфіковані за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
20-річному зловмиснику інкримінували кілька статей: ч. 3 ст. 152 (зґвалтування), ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 301-1 (виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії) Кримінального кодексу України.
Обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 7 серпня у Житомирі Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення Росії вчинили теракт, внаслідок якого загинув чоловік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе