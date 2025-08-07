Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі

СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі

Марія Музиченко
7 серпня, 2025 четвер
17:51
Кримінал

У четвер, 7 серпня, у Житомирі Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення Росії вчини теракт, внаслідок якого загинув чоловік

Зміст

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали двох російських агентів, причетних до теракту в Житомирі 5 серпня. Внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою загинув чоловік, а ще один зазнав тяжких поранень і був госпіталізований.

"Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ викрила 7 агентів РФ, які готували вбивства військових та правоохоронців, серед них - неповнолітні

Неповнолітні отримали від російського куратора інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) із підручних засобів. Щоб ускладнити відстеження, компоненти для вибухівки купували в різних місцях. Для максимального ураження вони начинили СВП гайками, а для дистанційного підриву використали мобільний телефон з віддаленим доступом для російських спецслужб.

На місці теракту фігуранти встановили приховану камеру, яка дозволила російським кураторам відстежити прибуття жертв і дистанційно підірвати пристрій.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Ввечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі пролунав вибух. Одна людина загинула, інша отримала поранення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Житомир
Війна з Росією
агенти Кремля
Читайте також:
скотиняка, hyilo
Автор Юлія Юліна
6 серпня, 2025 середа
Кислиця натякнув, що зі спецпосланцем Трампа Віткоффом зустрічався двійник Путіна
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
7 серпня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: результати матчів 3-го кваліфікаційного раунду
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
5 серпня, 2025 вiвторок
Магда припустив, чого слід очікувати від візиту Віткоффа до Москви та Келлога до Києва
Київ
+22.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.73
  • EUR
    Купівля 48.04
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
17:14
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України. У ЄС відреагували
17:08
"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу
16:50
Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін
16:50
путін
В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
16:47
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
16:34
"Шахтар"
"Панатінаїкос" - "Шахтар": де та коли дивитися матч кваліфікації Ліги Європи
16:31
На фото: кадр з фільму "Термінатор"
Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю
16:27
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу
16:20
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 69 боїв, ЗСУ на Покровському напрямку відбили 22 російські атаки
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Війну легко почати, але надзвичайно важко завершити
15:49
Оновлено
путін трамп
Путін назвав ОАЕ одним з ймовірних місць для переговорів з Трампом та припустив можливість зустрічі із Зеленським
15:48
Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.
15:30
Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
15:21
криптовалюта
"Червона лінія": у НБУ виключили використання криптовалюти як платіжного засобу
14:58
Перший візит з початку повномасштабної війни: глава МЗС Румунії Цою прибула до Києва та зустрілася зі Стефанчуком
14:45
Оновлено
Олексій Чернишов
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід, призначений Чернишову
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
14:00
OPINION
Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
13:07
Ексклюзив
путін Віткофф
Якби вдалося досягнути проривного прогресу, якась інформація вже просочилася б, - міжнародник Несвітайлов про зустріч Віткоффа з Путіним
13:06
Оновлено
НПЗ
Генштаб підтвердив успішні удари по Афіпському НПЗ й інших важливих об’єктах у РФ
12:50
З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль
12:48
мобілізація в Україні
"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
12:40
З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
12:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
12:18
штучний інтелект
Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах
12:11
Данило Гетманцев
Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV