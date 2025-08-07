СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
У четвер, 7 серпня, у Житомирі Служба безпеки України та Нацполіція затримали двох підлітків, які на замовлення Росії вчини теракт, внаслідок якого загинув чоловік
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
СБУ та Нацполіція "по гарячих слідах" затримали двох російських агентів, причетних до теракту в Житомирі 5 серпня. Внаслідок підриву саморобного вибухового пристрою загинув чоловік, а ще один зазнав тяжких поранень і був госпіталізований.
"Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: СБУ викрила 7 агентів РФ, які готували вбивства військових та правоохоронців, серед них - неповнолітні
Неповнолітні отримали від російського куратора інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) із підручних засобів. Щоб ускладнити відстеження, компоненти для вибухівки купували в різних місцях. Для максимального ураження вони начинили СВП гайками, а для дистанційного підриву використали мобільний телефон з віддаленим доступом для російських спецслужб.
На місці теракту фігуранти встановили приховану камеру, яка дозволила російським кураторам відстежити прибуття жертв і дистанційно підірвати пристрій.
Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Ввечері у вівторок, 5 серпня, у Житомирі пролунав вибух. Одна людина загинула, інша отримала поранення.
