У Житомирі ввечері стався вибух: є загиблий і поранений
Увечері вівторка, 5 серпня, у Житомирі пролунав вибух. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна зазнала поранень
Про це повідомляє пресслужба поліції Житомира.
Там розповіли, що вибух пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора.
Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.
Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.
- 2 липня на околиці Житомира на приватному підприємстві сталося два вибухи. Також відомо про багатьох постраждалих та загиблих.
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