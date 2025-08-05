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У Житомирі ввечері стався вибух: є загиблий і поранений

Світлана Кравченко
5 серпня, 2025 вiвторок
23:44
Кримінал На фото: Житомир

Увечері вівторка, 5 серпня, у Житомирі пролунав вибух. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна зазнала поранень

Зміст

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомира.

Там розповіли, що вибух пролунав близько 20:00 поблизу вулиці Сурина Гора. 

Попередньо відомо, що внаслідок вибуху один чоловік загинув, інший - отримав поранення та госпіталізований.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури.

Наразі з’ясовуються обставини події та вирішується питання щодо її правової кваліфікації.

  • 2 липня на околиці Житомира на приватному підприємстві сталося два вибухи. Також відомо про багатьох постраждалих та загиблих.
Теги:
Новини
Суспільство
Житомир
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