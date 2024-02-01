Жителю Дніпра оголосили підозру в убивстві 11-річної дівчинки, його затримано

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили, що ввечері 29 січня на одній із вулиць Дніпра під час словесного конфлікту підозрюваний ударив ножем 11-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили в чоловіка ніж.

"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - написали прокурори.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.