Жителю Дніпра оголосили підозру в убивстві 11-річної дівчинки, його затримано
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю Дніпра, який убив ножем 11-річну дівчинку
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Правоохоронці встановили, що ввечері 29 січня на одній із вулиць Дніпра під час словесного конфлікту підозрюваний ударив ножем 11-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина померла.
Зазначається, що під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили в чоловіка ніж.
"За процесуального керівництва Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)", - написали прокурори.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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