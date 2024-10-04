Жорстоко поводилися з полоненими: дев’ятьом співробітникам колонії "ДНР" оголосили підозру
Правоохоронці повідомили про підозру дев'ятьом співробітникам "Калінінської колонії ДНР" у жорстокому поводженні з військовополоненими
Про це повідомляє Офіс генпрокурора та Національна поліція України.
За даними слідства, підозрювані обіймали "посади" інспекторів та чергових помічників у так званій "Калінінській виправній колонії державної служби виконання покарання міністерства юстиції ДНР", яка була створена у вересні 2014 року на базі колишньої виправної колонії у Горлівці.
З 24 лютого по травень 2022 року під час збройного протистояння в Маріуполі, низка українських військовослужбовців потрапили в полон до ворога, зокрема, до "Калінінської виправної колонії".
Підозрювані застосовували до військовополонених фізичне та психологічне насильство, починаючи з моменту їх прибуття в установу. Правоохоронці кажуть, що співробітники "колонії" жорстоко поводилися з полоненими військовослужбовцями ЗСУ, вчиняли стосовно них дії, які ображають особисту честь і гідність.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора дев'ятьом громадянам України повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як зазначили в поліцій, загалом вдалося ідентифікувати понад 80 колишніх працівників "Калінінської виправної колонії", де з 2014 року за методиками та вказівками спецслужб РФ катували громадян з активною українською позицією.
"За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них - військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активною громадянською позицією. В середньому тут утримували 1200-1500 громадян одночасно", - сказали в Нацполіції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- Офіс генерального прокурора України має інформацію про страти російськими військами 93 українських військовополонених на полі бою.
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