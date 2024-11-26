Знайшли 270 підроблених печаток, $110 тис., 2,5 кг золота: в Україні викрили схему виготовлення липових документів для перетину кордону

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

У результаті перевірки даних в межах кримінального провадження правоохоронці задокументували діяльність групи людей, які виготовляли, продавали та пересилали ці підроблені документи як в Україні, так і за кордон, у тому числі для незаконного переправлення призовників через державний кордон.

Крім того, у Львові, Києві та Одесі було проведено 13 обшуків, під час яких виявили та вилучили понад 270 печаток, голографічні наліпки, плівку з голографічним зображенням та понад 11 тис. бланків документів, включаючи дипломи, свідоцтва про народження та шлюби.

Також правоохоронці вилучили 2,5 кілограма золота в 10 злитках, близько 110 тис. доларів, 50 тис. російських рублів, а також комп'ютерну техніку та документацію, що свідчить про злочинну діяльність.

Одній з учасників групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Нею виявилась 38-річна мешканка Одеси, повідомляє Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка за грошову винагороду розміром 14 500 грн допомагала військовозобов'язаним уникнути мобілізації та виїхати за кордон за допомогою підроблених документів.

Реклама її послуг розміщувалася в Telegram.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.