Зрадив присязі та добровільно перейшов на бік РФ: до 15 років тюрми засудили експоліцейського із Ізюма

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори довели, що під час окупації Ізюма засуджений перейшов на бік ворога. На той момент він був дільничним офіцером поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Зазначається, що чоловік добровільно обійняв посаду "Дільничного інспектора поліції" в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".

Псевдоправоохоронець здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" для окупаційної влади. А також агітував своїх колег присягнути на вірність Росії та працювати у псевдоправоохоронному органі.

“Згодом він став "старшим участковым уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области"”, - йдеться у повідомленні.

Після звільнення Ізюма чоловік переховувався від правосуддя.

Фото: Офіс генерального прокурора