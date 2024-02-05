СБУ оголосила підозри у держзраді 5 українцям: серед них інженерка оборонного заводу

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що агентурна мережа російської ФСБ, що складалася з 5 українців, одночасно діяла в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

Фігуранти розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також вони намагалися виявити склади з боєприпасами й паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, агентів цікавили геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ. Разом з цим вони збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та надавали координати для нових ракетних атак РФ.

За даними СБУ, для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були підзвітні єдиному куратору ворожої групи - кадровому співробітнику ФСБ. Його установчі дані вже відомі співробітникам Служби безпеки.

Так, серед затриманих була посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області перебували ще двоє агентів - ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська.

Іншою учасницею групи виявилася інженерка-технологиня одного з оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка зливала ФСБ розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу.

Ще одним російським агентом виявився посадовець транспортної компанії з Одещини. За вказівкою російської спецслужби він збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили у поле зору ФСБ, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.