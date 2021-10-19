КСУ розгляне справу про звільнення суддів Тупицького та Касмініна
Конституційний Суд України вирішив розглянути справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна
Про це повідомила представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.
"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - зазначила вона.
Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного Суду.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
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