КСУ розгляне справу про звільнення суддів Тупицького та Касмініна

Про це повідомила представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря.

"Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України (щодо Тупицького та Касмініна - ред.)", - зазначила вона.

Справа буде розглядатися на засіданні Великої палати Конституційного Суду.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.

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