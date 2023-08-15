Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
У вівторок, 15 серпня, відбулися матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Кубок України
1/32 фіналу
15 серпня
"Кудрівка" — "Маріуполь 2:2 ( 6:7 - по пен.)
Голи: Кулик, 4, 74 - Пентелейчук, 49, 83 (пен.)
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) — "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський) 1:2
Голи: Француз, 88 (пен.) - Бендера, 22, Мороз, 76
"Звягель" — ЮКСА (Київ) 4:0
Голи: Ндукве, 4, Ващишин, 24 (пен.), Фесенко, 27, Волинець, 78
"Тростянець" — "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) 1:2
Голи: Сліпухін, 63 - Нижник, 53, Гора, 90+3
"Локомотив" (Київ) — "Лівий Берег" (Київ) 0:2
Голи: Литовченко, 7, Войцеховський, 71
"Інгулець" (Петрове) — "Вікторія" (Суми) 0:1
Гол: Долінський, 18
"Миколаїв" (Львівська обл.) — "Агробізнес" (Волочиськ) 1:3 (дод. час)
Голи: Цюпка, 50 - Волков, 8, Равлик, 104, Кузьмин, 120
16 серпня
"Скала 1911" (Стрий) — "Нива" (Тернопіль)
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