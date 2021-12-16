Кулеба: Європарламент закликав РФ відвести війська від кордонів України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Європарламент прийняв нову резолюцію щодо ситуації на українському кордоні та окупованих територіях
Про це йдеться у twitter Кулеби.
"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України", - зазначив він.
За його словами, у резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози.
У документі також підтверджена перспектива членства України в ЄС і неприпустимість поступок з питання вибору альянсів.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- В Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
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