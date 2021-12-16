Кулеба: Європарламент закликав РФ відвести війська від кордонів України

Про це йдеться у twitter Кулеби.

"Вітаю нову сильну резолюцію Європарламенту щодо ситуації на кордоні та окупованих РФ територіях України", - зазначив він.

За його словами, у резолюції Європарламент закликав Росію відвести війська від кордону і припинити погрози.

У документі також підтверджена перспектива членства України в ЄС і неприпустимість поступок з питання вибору альянсів.





Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.

Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.



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