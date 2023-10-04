Кулеба і очільник МЗС Швеції домовилися почати переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Про це він написав на своїй сторінці в Х.

Міністри також обговорили спільні кроки для початку переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

"Під час нашої розмови ми з Тобіасом Більстремом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7. Ми також обговорили євроінтеграцію України та спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року", - йдеться у повідомленні.