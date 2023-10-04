Кулеба і очільник МЗС Швеції домовилися почати переговори щодо угоди про гарантії безпеки
Дмитро Кулеба домовився з очільником МЗС Швеції Тобіасом Більстремом розпочати переговори щодо угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7
Про це він написав на своїй сторінці в Х.
Міністри також обговорили спільні кроки для початку переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.
"Під час нашої розмови ми з Тобіасом Більстремом домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки згідно з Вільнюською декларацією G7. Ми також обговорили євроінтеграцію України та спільну роботу на шляху до початку переговорів про вступ України до ЄС цього року", - йдеться у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем не зміг бути присутнім на засіданні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, яке відбулася 2 жовтня у Києві, тому що забув свій паспорт.
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