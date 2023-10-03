Голова МЗС Швеції не приїхав у Київ на засідання Ради ЄС, бо забув паспорт, - ЗМІ

Про це пише видання Die Presse із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що міністра не пропустили на польсько-українському кордоні через відсутність паспорта. Тому йому довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва.

Не всі 27 міністрів закордонних справ ЄС потрапили на неформальне засідання Ради ЄС у Києві. Так, угорський колега Більстрема Петер Сійярто, нагороджений російським орденом Дружби, відмовився з самого початку. А очільники МЗС Латвії та Польщі Крішʼяніс Каріньш й Збігнєв Рау не приїхали через коронавірус.

Для чого приїжджали до Києва очільники МЗС країн Євросоюзу

У понеділок, 2 жовтня, у столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, яка стала першою в історії поза межами ЄС. Голів МЗС зібрав у Києві головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Основною метою проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Києві була європейська демонстрація підтримки України.

Крім того, серед тем порядку денного засідання представників МЗС Євросоюзу були інтеграція України в ЄС, а також підбивання підсумків деяких критичних заходів, таких як військова допомога і подальше посилення санкцій проти РФ.

Перед початком засідання міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила обіцянку ЄС прийняти Україну до складу блоку в майбутньому та закликала запобігти атакам РФ на енергетичну інфраструктуру України.

Водночас експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві є позитивним сигналом для України.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, що виїзне засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу - дуже символічний день. Він також зазначив, що це "формально поза межами", а приєднання України це "лише питання часу".

"Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії", - наголосив президент.