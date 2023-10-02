Зеленський після зустрічі з дипломатами ЄС: мета - цьогорічне рішення про переговори щодо вступу, Україна виконає рекомендації Єврокомісії

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Дуже символічний день: відчувається, як саме виглядатиме, що саме звучатиме, які питання і як будуть вирішуватися, коли Україна повноправно приєднається до Євросоюзу. Дуже продуктивна та змістовна зустріч. Дійсно в інтересах усієї Європи", - коментує сьогоднішнє засідання президент.

Він наголосив, що такий виїзний формат роботи цієї Ради - це вперше за межами Європейського Союзу. Президент також зазначив, що це "формально поза межами", а приєднання України це "лише питання часу"

"Тож фактично, засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність. Єдність сучасної Європи, що цінує свободу людей і рівність націй, цінує міжнародне право", - додав Зеленський.

Посадовці також обговорили повноправне приєднання України до ЄС.

"Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського Союзу, усіх держав-членів", - додав президент.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

ЗМІ стверджують, що у жовтні Європейська комісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС: європейські лідери обговорять можливі проміжні умови в грудні.