Про це Кулеба заявив у інтерв'ю ТСН.

За його словами, росіяни розповсюджуючи звинувачення про намір України застосувати "брудну бомбу" переслідують одразу три мети.

"Перша. Це було зроблено виключно на внутрішню аудиторію. Показати російському народу додатковий аргумент, що "а ми їм казали, ми їх попереджали, а вони нічого не зробили, вони прикривають київський режим", ну і далі всі їхні класичні наративи", - сказав Кулеба.

Він додав, що також ця операція адресована країнам так званого глобального Півдня.

"Країнам, де Росія все ще воює за те, щоб її наратив хоч якось сприймався. Вони там розкручують історію про погану Україну, яка готує "брудну бомбу". Я маю моніторинг світових ЗМІ якраз на цю тему. Хто найбільше про це пише у світі саме в такому змішаному сенсі, не відкидаючи російську дезінформацію? Це медіа з Латинської Америки, Африки й Азії. Тобто, росіяни працюють на цю частину світу, намагаючись дискредитувати Україну та її союзників", - пояснив Кулеба.

Третьою метою він назвав бажання росіян домогтися переговорів.

"Шойгу, Герасимову, їм байдуже. Вони прекрасно розуміють, що несуть брудну брехню, нісенітниці, звинувачуючи в цьому Україну, коли спілкуються з британцями, французами, американцями й іншими. Але їм це треба для розкручування маховика цієї історії, нагнітання ситуації. Ну, і головне, те, що вони зараз роблять із цією історією, телефонуючи на Захід, - це насправді приховане, але відчайдушне благання з ними поговорити. Оскільки з ними ніхто не хоче ні про що розмовляти, бо їхня звірська й агресивна політика є всім зрозумілою. А вони шукають приводи змусити з собою поговорити, започаткувати хоч якийсь діалог", - зазначив Кулеба.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонив міністрів оборони країн НАТО і звинуватив Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою".

24 жовтня Дмитро Кулеба повідомив, що експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити цивільні об'єкти, на яких за твердженням РФ, нібито відбувається розробка "брудної бомби".

24 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав твердження Росії про українську "брудну бомбу" абсурдними.

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