Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Кулеба назвав три основні перемоги України на дипломатичному фронті

Кулеба назвав три основні перемоги України на дипломатичному фронті

12 березня, 2022 субота
18:53
війна з Росією Кулеба

Успіхи настільки вагомі, що серед них навіть немає заявки на вступ у Євросоюз.

Про основні дипломатичні вікторії розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Еспресо.TV

"У нас вже є три серйозні перемоги на дипломатичному, на міжнародному фронті. Перша - це, безумовно, перемога в інформаційній війні. Ми можемо вже стверджувати, що ми перемогли. Ніхто не вірить у світі в російські наративи, в російські спроби пояснення цієї війни та виправдання своєї агресії", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що другою міжнародною перемогою України є зміна ставлення до України та українців у світі.

"Найцікавіше, коли такі тектонічні зміни у сприйнятті України та українців відбуваються у віддалених від нас країнах та таких важливих, як Сполучені Штати. Ми працюємо також з азіатськими країнами. Усі нами зараз захоплюються, нашою стійкістю, нашою жертовністю у захисті своєї країни, і це, однозначно, перемога", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що сьогодні Україна має найбільш позитивну репутацію у світі за всю її історію.

Міністр повідомив, що третьою перемогою України є підрив основи російської військової машини – російської економіки – завдяки потужним санкціям, потужній роботі з іноземними компаніями, які почали виходити з ринку РФ.

"Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу, її економіку. Це має далекосяжні наслідки і для суспільних настроїв у Росії, і для економічної основи російської агресії в цілому. Ми продовжуватимемо цей тиск разом із партнерами. Нові санкції будуть застосовані: і проти російських олігархів та політиків, і проти російської економіки", - заявив Кулеба.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

дипломатія
Дмитро Кулеба
Читайте також:
12 березня, 2022 субота
Нова зброя в Тероборони: українські дрони навчились скидати коктейлі Молотова (ФОТО)
12 березня, 2022 субота
Росія готує ядерний шантаж, – голова розвідки
важливо
11 березня, 2022 п'ятниця
Російські літаки завдали удару по Білорусі з території України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
12 березня
20:17
Ексклюзив
Сергій Гайдай
Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
20:01
Над Херсонщиною українські військові збили два російські вертольоти, один пілот вижив
19:58
Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи – "бандеромобілі", озброєні кулеметами ПКМ
19:47
Кулеба
Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум
19:42
літак covid
Понад 700 російських літаків позбавили сертифікатів льотної придатності
19:39
Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка
19:35
Михайло Подоляк
Переговори з РФ тривають безперервно у відеоформаті, - Подоляк
19:28
Ексклюзив
російська армія
Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
19:21
ЧАЕС
"Укренерго" підтвердила ремонтні роботи на ЧАЕС
19:10
На Волинському напрямку з боку окупантів можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб
18:58
ЗСУ
Українські військові звільнили два населені пункти на Чернігівщині
18:55
Олександр Тулупов
Влада окупованого Генічеська йде у відставку, - мер
18:50
Аерофлот
Заступник голови "Аерофлоту" Андрій Панов звільнився з компанії та поїхав із Росії
18:41
Херсон
Депутати Херсонщини готують реакцію на підготовку окупантами псевдореферендуму щодо "ХНР", - перший заступник голови облради
18:34
Путін
Путін не готовий зупинити війну, але йому повідомили, що він має припинити руйнування, - подробиці переговорів від делегації Макрона
18:33
мобільні мережі телефон андроид
Комітет з питань цифрової трансформації закликає українців не перевантажувати мобільні мережі, щоб завжди залишатися на зв’язку
18:29
Зеленський
"Є декілька можливостей": Зеленський розповів про альтернативи закриттю неба над Україною
18:13
Байден
Байден підписав указ про виділення ще $200 млн військової допомоги Україні
18:01
Finnair
Фінська авіакомпанія надає знижку 95% для українців на переліт до Гельсінкі
18:00
Airbnb
Іноземні користувачі Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб допомогти українським підприємцям
17:56
переговори України з Росією
Азербайджан запропонував стати майданчиком для переговорів України та РФ
17:47
злочини проти цивільних українців
Учасники злочинів проти цивільних українців: розвідка опублікувала список бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ
17:36
"Дали команду х**рити всіх підряд – цивільних, дітей": СБУ перехопила розмови російських окупантів у Харкові
17:24
Центральний Банк Росії
Заморожені Заходом $300 млрд Центробанку РФ зарезервували для відбудови України, - радник президента Устенко
17:23
танком розчавили автівку
На Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними: троє загиблих, серед них – дитина
17:18
російські полонені
Понад півтисячі росіян потрапили до полону, - Зеленський
17:18
Шольц і Макрон
Макрон і Шольц після розмови з Путіним обговорили з Зеленським перспективи мирного врегулювання і злочини РФ
17:11
Зеленський
Зеленський виступає за переговори з РФ у Єрусалимі
17:08
воєнний злочин
В Україні створили сайт для фіксації скоєних Росією воєнних злочинів
17:06
експорт добрив
Україна запроваджує заборону на експорт добрив через війну
16:55
ЗСУ
Близько 1300 людей, - Зеленський назвав втрати українського війська за час повномасштабного вторгнення РФ
16:49
без світла
Майже мільйон українців не має електрики, а чверть мільйона – газу, – Міністерство енергетики
16:45
Путін
Путін обговорив війну в Україні з Макроном і Шольцом
16:43
Непридатний до служби "через складні пологи": на кордоні "розвернули" чоловіка, який намагався виїхати до Молдови
16:39
окупант
Під Миколаєвом воюють люди, яких Росія мобілізувала в ОРДЛО, - Кім
16:22
З Бучі прибули 20 автобусів із евакуйованими людьми
16:20
окупанти
Унаслідок російських обстрілів у Кремінній загинула людина, ще двоє постраждали, Сєвєродонецьку і Рубіжному спалахнули пожежі
16:07
Imperva
Компанія Imperva, що займається питаннями кібербезпеки, зупиняє роботу в Росії та Білорусі
16:01
Сербія
Союзник РФ на Балканах Сербія не планує вступати в НАТО
15:46
Ілля Кива
ДБР ініціює міжнародний розшук нардепа Іллі Киви
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV