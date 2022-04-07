Кулеба обговорив із міністрами G7 виведення допомоги Україні на новий рівень

Про це він написав у твітері.



"Вдячний міністрам Групи семи за запрошення. Працюємо над тим, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень. Україна пропонує світові чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; Україна воює та завдає РФ поразки на українській землі", - наголосив Дмитро Кулеба.

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