Кулеба обговорив із міністрами G7 виведення допомоги Україні на новий рівень
Очільник МЗС Дмитро Кулеба й міністри країн-членів G7 обговорили збільшення військової, економічної й гуманітарної підтримки України
Про це він написав у твітері.
"Вдячний міністрам Групи семи за запрошення. Працюємо над тим, щоб вивести військову, економічну та гуманітарну підтримку України на новий рівень. Україна пропонує світові чесну угоду: світ надає нам всю необхідну підтримку; Україна воює та завдає РФ поразки на українській землі", - наголосив Дмитро Кулеба.
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