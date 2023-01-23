Кулеба подякував Кувейту за підтримку України

Про це він написав у twitter.

"Під час нашої розмови я подякував міністру закордонних справ шейху Салему Аль-Сабаху за гуманітарну допомогу Кувейту. Кувейтські друзі дуже добре знають, що означає протистояти агресії, і добре розуміють нас. Я запросив Кувейт зробити свій внесок у реалізацію української Формули миру", - зазначив він.

23 січня стало відомо, що Кулеба очікує, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року.

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