Кулеба подякував Кувейту за підтримку України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Кувейту за підтримку України
Про це він написав у twitter.
"Під час нашої розмови я подякував міністру закордонних справ шейху Салему Аль-Сабаху за гуманітарну допомогу Кувейту. Кувейтські друзі дуже добре знають, що означає протистояти агресії, і добре розуміють нас. Я запросив Кувейт зробити свій внесок у реалізацію української Формули миру", - зазначив він.
- 23 січня стало відомо, що Кулеба очікує, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе