Кулеба прибув до Туреччини на зустріч із Лавровим

Про в телеґрамі повідомила Верховна Рада.



"До Туреччини прибув міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Сьогодні в Туреччині він зустрінеться з Сергієм Лавровим, міністром расєї", - ідеться в дописі.

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