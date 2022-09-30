Кулеба розкритикував восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії

Про це Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Запропоновані елементи майбутнього санкційного пакета ЄС стосовно Росії не відповідають масштабу путінського загострення і загрозі, які він становить для Європи й усього світу. Ми заохочуємо ЄС вдарити по Путіну сильніше для того, аби зупинити його. Це важливий момент", - заявив Кулеба.

28 вересня Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій проти Росії.

26 вересня Велика Британія запровадила санкції проти організаторів псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України.

28 вересня прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти Росії, які буде запроваджено до осіб та організацій причетних до проведення псевдореферендуму на окупованих територіях України.

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