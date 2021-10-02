Кулеба розповів, якими будуть дії МЗС після арешту Саакашвілі у Грузії

Про це Кулеба заявив у коментарі LIGA.net.

За його словами, Саакашвілі отримає всю необхідну допомогу, яка належить громадянину України.

"Це наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні представник посольства Грузії прибуде в МЗС за нашим викликом, з ним все це буде проговорено", – сказав Кулеба.

Міністр додав, що "кожного громадянина України захищають, коли він потрапляє в біду".

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