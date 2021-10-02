Кулеба розповів, якими будуть дії МЗС після арешту Саакашвілі у Грузії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв заарештованому в Грузії колишньому президенту цієї країни Михеїлу Саакашвілі дипломатичну допомогу, як громадянину України
Про це Кулеба заявив у коментарі LIGA.net.
За його словами, Саакашвілі отримає всю необхідну допомогу, яка належить громадянину України.
"Це наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні представник посольства Грузії прибуде в МЗС за нашим викликом, з ним все це буде проговорено", – сказав Кулеба.
Міністр додав, що "кожного громадянина України захищають, коли він потрапляє в біду".
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
- 2 жовтня стало відомо, що Михеїл Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Крім цього, 2 жовтня Михеїл Саакашвілі оприлюднив листа із в'язниці та закликав грузинів взяти участь у парламентських виборах.
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