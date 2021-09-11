Кулеба розповів, якими для України будуть наслідки поглинання Білорусі Росією

Про це він заявив у програмі "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє УНІАН.

За його словами, якщо Росія поглине Білорусь, то Україна отримає ще 1000 км джерела небезпеки.

"Щоби продемонструвати серйозність своїх намірів щодо інтеграції в рамках союзної держави навмисно вводиться наратив не лише про плани економічної інтеграції з 28 програм, але і спільний оборонний простір. Ми маємо уважно стежити за навчаннями "Захід-2021", тому що ті сценарії, які там відпрацьовуються, несуть дуже серйозні ризики. І ми розуміємо, якщо Росія поглине Білорусь у тій чи іншій формі, то ми отримаємо ще 1000 км джерела небезпеки для суверенітету і територіальної цілісності" - сказав Кулеба.