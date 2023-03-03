Кулеба та Блінкен зідзвонилися після саміту G20: про що говорили
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після саміту G20, який відбувся 1-2 березня
Про це 3 березня Кулеба поінформував у Twitter.
"Я говорив з Ентоні Блінкеном, який поінформував мене про свої дискусії на G20. Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинної агресії проти України: наше наступне велике завдання – забезпечити відповідальність керівництва Росії", - написав міністр.
"Скоординовані зусилля є ключовими", - додав він.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20 заявив очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову, що Штати підтримуватимуть оборону України стільки, скільки це буде потрібно.
- Міністри закордонних справ G20 на саміті у Нью-Делі не змогли погодити позицію щодо війни в Україні. Замість спільної заяви опублікували підсумковий документ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.32
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе