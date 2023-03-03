Кулеба та Блінкен зідзвонилися після саміту G20: про що говорили

Про це 3 березня Кулеба поінформував у Twitter.

"Я говорив з Ентоні Блінкеном, який поінформував мене про свої дискусії на G20. Я детально розповів про наші подальші кроки щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинної агресії проти України: наше наступне велике завдання – забезпечити відповідальність керівництва Росії", - написав міністр.

"Скоординовані зусилля є ключовими", - додав він.