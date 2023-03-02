Міністри G20 не погодили позицію щодо війни в Україні: опубліковано підсумковий документ
Міністри закордонних справ G20 на саміті у Нью-Делі не змогли погодити позицію щодо війни в Україні. Замість спільної заяви опублікували підсумковий документ
Про це повідомив очільник МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар, передає Bloomberg.
"Міністри закордонних справ країн G20 не змогли дійти згоди щодо опису війни Росії в Україні", - сказав він.
Джайшанкар додав, що замість офіційної спільної заяви учасники вирішили опублікувати комюніке. Також він зазначив, що під час саміту Росія та Китай виступили проти слова "війна" для опису того, що відбувається в Україні.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті G20 у Нью-Делі назвав війну в Україні "напруженістю" і закликав подолати розбіжності.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову, що Штати підтримуватимуть оборону України стільки, скільки це буде потрібно.
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