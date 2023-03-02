Про це повідомив очільник МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар, передає Bloomberg.

"Міністри закордонних справ країн G20 не змогли дійти згоди щодо опису війни Росії в Україні", - сказав він.

Джайшанкар додав, що замість офіційної спільної заяви учасники вирішили опублікувати комюніке. Також він зазначив, що під час саміту Росія та Китай виступили проти слова "війна" для опису того, що відбувається в Україні.