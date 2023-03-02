Прем'єр Індії Моді на саміті G20 назвав війну в Україні "напруженістю"
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді на саміті G20 у Нью-Делі назвав війну в Україні "напруженістю" і закликав подолати розбіжності
Про це пише The Guardian.
"Досвід останніх кількох років — фінансова криза, зміна клімату, пандемія, тероризм і війни — чітко показує, що глобальне управління зазнало краху", — сказав Моді, відкриваючи саміт міністрів закордонних справ G20.
"Ми збираємось у час глибоких глобальних розбіжностей… У кожного з нас є свої позиції та погляди на те, як [можна] вирішити цю напруженість. Однак, як провідні економіки світу, ми також несемо відповідальність за тих, кого немає в цій кімнаті", – додав він.
Індія хотіла, щоби учасники саміту "Великої двадцятки" зосередилися на таких питаннях, як боротьба з бідністю та глобальні зміни клімату, але війна в Україні витіснила інші пункти порядку денного.
- Раніше делегація ЄС заявила, що не підтримає заяву на саміті G20 в Індії, якщо там не засуджуватимуть війну Росії проти України.
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