Прем'єр Індії Моді на саміті G20 назвав війну в Україні "напруженістю"

Про це пише The Guardian.

"Досвід останніх кількох років — фінансова криза, зміна клімату, пандемія, тероризм і війни — чітко показує, що глобальне управління зазнало краху", — сказав Моді, відкриваючи саміт міністрів закордонних справ G20.

"Ми збираємось у час глибоких глобальних розбіжностей… У кожного з нас є свої позиції та погляди на те, як [можна] вирішити цю напруженість. Однак, як провідні економіки світу, ми також несемо відповідальність за тих, кого немає в цій кімнаті", – додав він.

Індія хотіла, щоби учасники саміту "Великої двадцятки" зосередилися на таких питаннях, як боротьба з бідністю та глобальні зміни клімату, але війна в Україні витіснила інші пункти порядку денного.