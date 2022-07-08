Про це інформує Європейська Правда.

У своїй промові Дмитро Кулеба наголосив на тому, що попри агресивну війну, яку Росія розпочала в Україні, країну-агресора запросили на зустріч в Індонезії.



"У нас сьогодні за цим столом є така країна - Росія. Чесно кажучи, я вважаю, що після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце ні на яких міжнародних форумах. Країні, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда та вчиняє масові жорстокі злочини проти цивільного населення, слід запропонувати лише одне місце: місце в суді міжнародного правосуддя", - сказав очільник МЗС.



Зазначається, що під час виступу Кулеби міністра закордонних справ Росії Лаврова у залі не було.

Нагадаємо, через бойкот представників інших країн голова МЗС Росії Сергій Лавров достроково залишив саміт G20

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