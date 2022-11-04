Кулеба заявив очільнику МЗС Італії про потребу в ППО у наступному пакеті військової допомоги
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із італьянським колегою Антоніо Таджані прискорення постачання безпекової допомоги та формування наступного пакету
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Під час телефонної розмови мій італійський колега Антоніо Таджані та я зосередилися на способах прискорення доставки Україні останнього пакету італійської допомоги в галузі безпеки", - написав Кулеба.
Міністр також заявив про потребу України у засобах протиповітряної оборони.
"Ми також обговорили наступний пакет військової допомоги. Я наголосив на важливості включення до нього систем ППО", - написав Кулеба.
- Раніше Іспанія передала Україні новий пакет військової допомоги, що включає системи ППО Hawk, зенітно-ракетний комплекс Aspide та протитанкові ракетні комплекси.
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