Кулеба зустрівся з Блінкеном. Обговорювали санкцій проти РФ та постачань озброєння

Про хід переговорів, як повідомляє Укрінформ, він розповів на брифінгу, інформує Еспресо.TV.

"Щойно повернувся з українсько-польського кордону, де зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми мали розмови прямо на кордоні, в нейтральній зоні, потім перейшли до України на кілька кроків на знак підтримки", - зазначив Кулеба.

За його словами, він мав продуктивну розмову з держсекретарем щодо ефективності санкцій, які вже застосували проти Росії, та вжитих заходів, а також майбутніх кроків щодо постачання Україні необхідного озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії.

"Я впевнений, що ми будемо застосовувати їх найближчими днями, США також будуть координувати зусилля зі своїми європейськими партнерами", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виступив перед Сенатом США, де заявили, що Вашингтон планує передати 2,75 млрд дол. для гуманітарних служб України і Польщі.

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