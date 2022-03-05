Кулеба зустрівся з Блінкеном. Обговорювали санкцій проти РФ та постачань озброєння
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном на польсько-українському кордоні.
Про хід переговорів, як повідомляє Укрінформ, він розповів на брифінгу, інформує Еспресо.TV.
"Щойно повернувся з українсько-польського кордону, де зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Ми мали розмови прямо на кордоні, в нейтральній зоні, потім перейшли до України на кілька кроків на знак підтримки", - зазначив Кулеба.
За його словами, він мав продуктивну розмову з держсекретарем щодо ефективності санкцій, які вже застосували проти Росії, та вжитих заходів, а також майбутніх кроків щодо постачання Україні необхідного озброєння і застосування додаткових санкцій проти Росії.
"Я впевнений, що ми будемо застосовувати їх найближчими днями, США також будуть координувати зусилля зі своїми європейськими партнерами", - підкреслив міністр.
- Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський виступив перед Сенатом США, де заявили, що Вашингтон планує передати 2,75 млрд дол. для гуманітарних служб України і Польщі.
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