Кулеба звернувся до Лаврова: скажіть своєму босові припинити обстріли, якщо Росія налаштована на переговори
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, щоб президент Путін припинив обстріли українських міст
Про це він написав y Twitter.
"Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори", - зазначив Кулеба.
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