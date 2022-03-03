Кулеба звернувся до Лаврова: скажіть своєму босові припинити обстріли, якщо Росія налаштована на переговори

Про це він написав y Twitter.



"Варварська військова тактика Росії полягає в маніпулюванні стражданнями цивільного населення, які вона сама ж і заподіює. Лавров звинувачує Україну в перешкоджанні евакуації цивільного населення. Скажіть своєму босові, щоб він припинив безладні обстріли українських міст. Покажіть всьому світу, що Росія налаштована на переговори", - зазначив Кулеба.



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