Кулеба звернувся до світу у зв'язку із заколотом всередині Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на події в Росії й закликав країни світу нарешті "покласти край злу"
Про це він написав у Twitter.
"Ті, хто казав, що Росія занадто сильна, щоб програти: подивіться зараз", - зазначив Кулеба.
Він закликав відмовитися "від фальшивого нейтралітету та страху перед ескалацією, надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією".
"Час покласти край злу, яке всі зневажали, але надто боялися знищити", - підсумував голова МЗС.
- 23 червня російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- 24 червня Володимир Путін наказав ЗС РФ нейтралізувати організаторів збройного заколоту.
- Бі-бі-сі повідомила, що вагнерівці узяли під контроль Воронеж.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе