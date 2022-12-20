Про це інформує Служба безпеки України.

"Служба безпеки встановила місце нових схронів з російськими засобами ураження в результаті контрдиверсійних заходів у прикордонних районах Чернігівської області. Приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України від контрнаступу Сил оборони", - пише пресслужба.

Зокрема в одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявили майже 300 артилерійських боєприпасів і до реактивних систем залпового вогню "Град".

Поблизу Чернігова у лісосмузі СБУ знайшла понад сотню зарядів до ручних протитанкових гранатометів. А в районі, на колишньому блокпосту рашистів, виявила танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тисячі набоїв до нього.

Крім того, у покинутій будівлі Корюківського району правоохоронці знайшли реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Нині все вилучене передали Збройним Силам України.

16 вересня на деокупованому прикордонні Чернігівщини виявили два російські сховки з пластидом, набоями та мінами.

28 жовтня на Чернігівщині виявили два схрони з набоями, тротилом, гранатою й електродетонаторами.

У листопаді СБУ виявила у звільнених районах Миколаївщини понад 100 мін, які ворог сховав у школах, схованки з вибухівкою знаходили також у лікарнях.

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